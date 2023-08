Piante | correnti e mulinelli | ecco perchè si annega nei laghi

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - La cronaca di queste estate italiana riporta già numerosi casi dimenti nei, da ultimo quelli di Ferragosto a Bolsena e a Mandello del Lario. Spesso si sottovalutano i rischi di nuotare negli specchi lacustri, considerati a torto più sicuri rispetto al mare. Le insidie sono invece diverse e non riguardano solo i nuotatori meno esperti. La prima difficoltà è data dalla minore densità dell'acqua dolce rispetto a quella salata del mare: quando ci si immerge la parte del corpo che esce fuori dal pelo dell'acqua è tendenzialmente minore e quindi si fa più fatica per nuotare e stare a galla. C'è poi l'aspetto meteorologico con i repentini mutamenti delle condizioni atmosferiche: imedio-grandi come Bolsena nel Lazio, il Trasimeno in Umbria o Garda, Maggiore e Como nel Nord sono esposti ad autentiche burrasche quando ...