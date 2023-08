Perché Zac Efron non ha cantato in High School Musical?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Zacsi sarà anche impegnato nei panni di Troy Bolton indel 2006 – forse stava addirittura volando – ma di certo non stava cantando. Sono passati 15 anni da quando i Wildcats hanno detto addio alla East, e da allora il mondo non li ha mai dimenticati (e diciamo MAI!). Non solo abbiamo pensato sempre ad un possibile sequel, in più Disney ha deciso di regalarci: The: The Series, che prevede una fittizia ripresa nell’universo di4. La possibilità che4 diventi realtà dipende in gran parte dalla star del franchise, Zac. ...