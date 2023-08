Perché Samardzic non arriva all’Inter? Cos’è successo alla trattativa

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lazarnon sarà un giocatore dell’Inter. La notizia, che oggettivamente ha del clamoroso, anche se nelle ultime ore si era capito come tra il centrocampista dell’Udinese e il club allenato da Simone Inzaghi le parti si fossero allontanate, va a scuotere il calciomercato italiano 2023. Parti allontanate, tra l’altro in maniera clamorosa, dato che bisogna ricordare come il talento tedesco avesse già effettuato le visite mediche per vestire il nerazzurro. Ma, al momento di mettere il nero su bianco su suo contratto, tutto si è bloccato. Inizialmente si pensava a un piccolo stallo che avrebbe comunque portatofirma del giocatore friulano ma, come si è visto successivamente, si èti al punto di rottura. Tanto che, come si è visto nella giornata odierna, si èti all’ufficialità della ...

Sottil dovrà rivedere i piani, così come la società, era convinto di non avere piùa disposizione dopo che il giocatore aveva già fatto anche le visite con l'Inter. @francGuerrieri...analisi curata da Andrea Ramazzotti spiegaquello che sembrava un affare ormai definito si è trasformato in un affare saltato. Si legge sull'edizione on line della Rosea:è tornato a ...Tra l'altro ora si vocifera che, con'tornato' all'Udinese, come sesto centrocampista può ...il popolo nerazzurro ama l'Inter non solo a parole, ma anche con i fatti: vedere per ...