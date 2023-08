Perché non cambierò il titolo Il segreto di Myrta Merlino su Pomeriggio 5

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Manca sempre meno alla prima puntata di "Cinque", prevista per il 4 settembre 2023 ma i dubbi e le indiscrezioni circa tutti i dettagli del nuovo format non cessano di esistere. A tal proposito, la nuova conduttriceha rilasciato di recente un'intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, nella quale ha svelato nuovi retroscena, in primis facendo riferimento alla scelta di voler mantenere il nome del programma. Questotanti utenti avevano immaginato, logicamente, che la produzione decidesse di variare ildella trasmissione, per sottolineare ancora di più la rottura definitiva con il passato. Ma così non è stato; perciò laha tenuto a specificare che "Cinque": “È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. ...