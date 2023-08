“Perché mia figlia non vuole dormire fuori casa?”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Buongiorno, ho una bambina di quasi 6 anni che non, se andiamo da qualche parte la seratornare ae nonandare nemmeno in vacanza per non lasciare la! Quando le chiedo il motivo mi dà risposte diverse: dice che ha paura che succeda qualcosa a, dice che i peluche piangono se stanno da soli. L’ultima volta che abbiamo dormitovoleva che lasciassimo le luci accese. Che posso fare per risolvere il problema? La ringrazio anticipatamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

