Perché la diversità fa così paura

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Viviamo in un mondo in cui laè spesso considerata una minaccia anziché una ricchezza. Ladell’altro sembra influenzare ogni aspetto della nostra società, generando divisioni e conflitti. Ci troviamo intrappolati in una realtà polarizzata, in cui le differenze sono accentuate e le somiglianze ignorate, in cui l’unicità di ciascuno è soffocata da etichette razionali e categorie ristrette. La nostra tendenza a categorizzare e dividere, etichettare e separare, ci allontana dalla comprensione di ciò che tutti condividiamo, diffondendo il seme dellae dell’intolleranza. Ma cosa si intende esattamente per “diverso“? La percezione di ciò che è differente può variare significativamente a seconda del contesto culturale, sociale e personale in cui ci si trova. Quello che potrebbe essere considerato fuori dall’ordinario in ...