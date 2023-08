Perché il gelato ricongelato fa male

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Come sostengono diversi esperti, ilscone sciolto non andrebbe mai ricon. Infatti, oltre a cambiare di gusto, può risultare dannoso per la salute. Il dolce estivo tra i più ricercati ha, dunque, delle regole indispensabili da rispettare, per evitare rischi. È preparato con latte, uova, panna e zucchero e rappresenta il dolce estivo (ma ormai non solo) tra i più apprezzati. Tuttavia, è bene sapere che esistono delle regole di base da rispettare in merito al. Questo freschissimo dessert dai mille gusti, infatti, non può essere ad esempio ricondopo essersi sciolto. In questo caso, oltre a cambiare gusto e consistenza, si rischia di creare un danno alla salute che si può trasformare in una vera e propria intossicazione. Coppa di– VelvetMagCosa ...