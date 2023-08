Charles Deriparte da Bergamo e dall'Atalanta. Il commento di Andrea Elefante, in studio con Giacomo ...... Scamacca e poi Decertifica l'ambizione Champions di Gasp. E se riesce a blindare ... Natan è tutto da scoprire e in mezzo al campo manca ancora qualcosa,Cajuste dovrà adattarsi. ...Con quei soldi è stato soffiato Scamacca all'Inter, forse arriverà Dedal Milan e l'... Anche, come rivelato da Il Fatto , a causa del vecchio bond in scadenza i bianconeri sforano l'...

Perché De Ketelaere e Scamacca hanno scelto di ripartire dall'Atalanta La Gazzetta dello Sport