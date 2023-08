Pensioni più alte nel 2024 | perché e di quanto possono aumentare gli assegni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nuovi aumenti per lein arrivo nel. Sia per quelle di vecchiaia che di invalidità. Gliprevidenziali cresceranno grazie agli incrementi della quattordicesima e, soprattutto, della rivalutazione per la consueta indicizzazione all’inflazione che riguarderà l’adeguamento relativo al 2023. Come cambieranno quindi lecon il nuovo anno? Quali sono gli aumenti attesi, pur considerando che la rivalutazione potrebbe non essere completa per le poche risorse a disposizione del governo in vista della manovra? Entriamo nel dettaglio., gli aumenti per la rivalutazione nelNel 2023, sulla base degli aumenti del 2022, la rivalutazione è stata del 7,3%, con un valore però non definitivo. Il dato, in realtà, è stato rivisto all’8,1%, con un adeguamento che ...