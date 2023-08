Pennsylvania | esplosione in casa uccide 5 persone | in un video il momento dello scoppio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'avvenuta in unadi Plum, in, sabato 12 agosto, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un'abitazione vicina. Lo, forse provocata da una caldaia malfunzionante, ha provocato la morte di 5, tra cui quella di un bambino di 12 anni. Sulle cause della tragedia le autorità locali stanno ancora indagando. L'ha distrutto tre edifici e provocato danni a circa una decina di altri. Le vittime sono la proprietaria delladove è avvenuto lo, una donna di 51 anni, un funzionario del comune locale, di 57, e altre treche vivevano nel quartiere, di 55, 38 e 12 anni.

Pennsylvania, esplosione in casa uccide 5 persone: in un video il ... Il Sole 24 ORE

(LaPresse) L'esplosione avvenuta in una casa di Plum, in Pennsylvania, sabato 12 agosto, è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza ...Cinque persone sono state trovate morte dopo l'esplosione di una casa nella Pennsylvania occidentale che ha distrutto tre case e danneggiato almeno una dozzina di altre, hanno detto le autorità. Il ...