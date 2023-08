(Di mercoledì 16 agosto 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Sei interessato come scuola? Contattaci all’indirizzo email formazione@orizzontescuola.it Formatrice: Prof.ssa Simona Barrovecchio Programma del corso Analisi della legislazione riguardante i disturbi specifici dell’apprendimento Cosa sono i disturbi specifici di apprendimento: focus su dislessia, L'articolo .

...il progetto di inclusione per i discenti in condizione di disabilità oppure predisponendo un... sta cercando di cambiare grazie alle iniziative di formazione messe in campo con ilNazionale ...... didattica individualizzata e personalizzata Metodologie e strumenti: letto - scrittura, matematica, stesura del testo, le lingue straniere La lettura della diagnosi La stesura delDescrizione ...Una scelta discutibile soprattutto perché questo implica un mancato rispetto deldidattico personalizzato) degli alunni con DSA. Gli studenti possono ricorrere al Tar "Se la ...

PDP (Piano Didattico Personalizzato) 2023/24: didattica e metodologie per i DSA, con esempi pratici Orizzonte Scuola

Nel 2023 l’Agenzia per il controllo delle frontiere ha a disposizione un bilancio record da 845 milioni. Il nuovo piano appalti prevede investimenti per l’aereo sorveglianza, come la fornitura di 144 ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...