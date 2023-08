Paura per Paola Egonu | colpita da un malore dopo Italia-Romania | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'opposto azzurro si è sentita male negli spogliatoi al termine del match contro la. Forse un attacco di panico. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni

la prima volta in pista...": retroscena clamoroso su Ballando con le stelle 'A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevodi dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi,......non creare guai alla famiglia di Zeynep. Il Karaca si è accorto che il padre adottivo di sua ... Perché Nermin deve averedi Ekrem Cosa c'è sotto Zeynep ne parlerà con Mehdi , che le ...Canto ninne nanne alle mie piante di basilico, in modo che non abbianodella notte ". L'interprete di Indiana Jones, in passato, è infatti stato la fonte di ispirazioneil nome di una ...

Paola Egonu, paura per lieve malore Sportal

L'opposto azzurro si è sentita male negli spogliatoi al termine del match contro la Romania. Forse un attacco di panico. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni ...Ma la paura, il tumulto, il tempismo ... la buona compagnia dei suoi amici rendano un po' meno pesante la sua battaglia dandole la giusta forza per continuare ad affrontare a viso aperto la malattia ...