Parla il benzinaio della verde a 2 | 7 euro al litro | «Sono io la vittima | vogliono farmi fallire»

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È diventato suo malgrado il simbolo del boom dei prezzi di benzina e diesel il gestorestazione di servizio sulla A8 Milano-Varese, dove il prezzosuper al self-service è schizzato a 2,722al. Una cifra doverosa spiega Stefano Vitale a La Stampa, vista la situazione in cui si trova: «Non è che un gestore impazzisce all’improvviso e alza i prezzi. La società petrolifera, essendo in causa con me e non riuscendo a buttarmi fuori, vuole. Il modo più facile allora è alzarmi i prezzi». Davanti quel tabellone diventato in poche ore popolarissimo su siti e social è intervenuta anche la Guardia di finanza, impegnata in diversi controlli nella settimana di Ferragosto tra i gestori delle pompe di benzina: «È venuta ieri sera e stamattina – spiega Vitale – Ho ...

E l'amarezza per il distributore aumenta alla luce delle dichiarazioni del governo e delle decisioni prese per calmierare i prezzi dei carburanti: "Mi aspettavo cose diverse da questo governo, anche ..."

