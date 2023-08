Paredes | ufficiale il ritorno alla Roma | l' annuncio

(Di mercoledì 16 agosto 2023)- Leandroè ufficialmente un giocatore della. Va a prendere il posto di Matic nello schacchiere di Mourinho. L'argentino, un ex giallorosso, è arrivato a titolo definitivo dal Psg ...

ROMA - Leandroè ufficialmente un giocatore della Roma . Va a prendere il posto di Matic nello schacchiere di Mourinho. L'argentino, un ex giallorosso, è arrivato a titolo definitivo dal Psg in cambio di 2.Leandrotorna ad essere un calciatore della Roma dopo la doppia parentesi nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017. Il centrocampista è atterrato ieri a Ciampino, ha svolto le visite mediche e oggi il ...Mourinho dopo mesi di trattative può abbracciare due nuovi calciatori: Leandroe Renato ... Gioca al Fantacampionato, il fantaconcorsodi Gazzetta per vincere oltre 2000 premi e 300.

Paredes, ufficiale il ritorno alla Roma Corriere dello Sport

Paredes torna alla Roma, arriva l'annuncio ufficiale del club giallorosso: le cifre dell'affare con il PSG. Ora si attende l'ufficialità di Renato Sanches ...Ufficiale il ritorno di Paredes alla Roma. Arriva a titolo definitivo Giornata importante in questa sessione di calciomercato per la Roma. La società giallorossa ha ufficializzato il ritorno nella Cap ...