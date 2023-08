Paolo Meneguzzi attacca chi canta con l’autotune

E della lite social esplosa conAll'inizio mi ha fatto molto ridere rispondere alla provocazione, ma è un argomento caldo: negli ultimi anni c'è risentimento verso la musica che va e ...Tra liti social cone il successo ottenuto con il tormentone Disco Paradise, J - Ax si sta godendo l'estate sui palchi in giro per l'Italia. Ha infatti festeggiato il suo 51esimo ...Basti pensare al dissing tra Salmo e Luché , ma anche a quello trae J - Ax , così come alla querelle sull'autotune tra Samuele Bersani e Sfera Ebbasta. E dalle pagine del Corriere ...

Sfogo di Paolo Meneguzzi scatena una polemica: "Non sanno cantare" Biccy

J-Ax si racconta in un'intervista al Corriere e parla dei colleghi, tra amici ritrovati e scontri social: ecco le sue dichiarazioni ...J-Ax torna a parlare della sua amicizia con Fedez, svelando il motivo per cui il rapper tende a litigare con tutti gli amici.