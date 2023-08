Paolini-Bucsa oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Martinanel secondo turno del WTA 1000 di(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Tutte e due sono reduci dalle qualificazioni. Per la toscana, poi, all’esordio nel tabellone principale è arrivata una vittoria molto convincente sulla forte ucraina Marta Kostyuk. Bene anche la venticinquenne spagnola, che si è presa il lusso di eliminare la top quindici svizzera Belinda Bencic., complice l’ottimo momento di forma, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Si gioca per accedere agli ottavi di finale, dove eventualmentetroverebbe una tra la kazaka Elena Rybakina oppure la ...

... a partire dalle 17:00 (16) Zverev vs Nishioka (Q) Purcell vs (5) Ruud (PR) Monfils vs De Minaur (6) Rune vs (WC) McDonald Campo 7, non prima delle 20:00 Martic vs Muchova (Q)vs (Q)Un'avversaria più abbordabile anche per l'azzurra Jasmine, che troverà proprioal secondo turno. Destino avverso anche per la numero 15 del tabellone, Madison Keys: la statunitense è ...cede il servizio nel game d'apertura ma da lì in avanti ricomincia a macinare gioco e punti:... Ora attende la vincente del match tra Belinda Bencic e Cristina. Il tabellone maschile US ...

Paolini-Bucsa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

Il tennista romano si è arreso in rimonta a Felix Auger-Aliassime nel match che ha aperto il programma della seconda giornata; buona prestazione della toscana contro Marta Kostyuk ...Prosegue il cammino a Cincinnati di Jasmine Paolini, la quale dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, vince anche all'esordio nel main draw del torneo WTA 1000 in Ohio: a farne le spese o ...