Tel Aviv (Isr) - AEK Larnaca (Cyp) 19:00 Nordsjaelland (Den) - FCSB (Rou) 19:00 Riga FC (Lat) - Twente (Ned) 19:00(Gre) -Split (Cro) 19:30 Midtjylland (Den) - Omonia (Cyp) 19:45 ...Tra i match più interessanti (ed incerti) di questo turno c'è la sfida traSalonicco eSpalato : i bianconeri continuano ad essere favoriti - non solo per il fatto di giocare il ritorno ...Pronostici altre partite In Conference League uno dei match più interessanti è quello traSpalato: i bianconeri nonostante lo 0 - 0 dell'andata continuano ad essere favoriti - e non ...

PAOK-Hajduk Split (Conference League, 17-08-2023 ore 19:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting