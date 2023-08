(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lunga notte per la rocker senese venuta a Siena per godersi il ritorno in Piazza della sua Contrada dopo 4 anni

Lunga notte per la rocker senese venuta a Siena per godersi il ritorno in Piazza della sua Contrada dopo 4 anniLa sua Contrada, l'Oca, torna sul tufo dopo quattro anni. Ha pranzato in un ristorante vicino a Piazza del Campo...

Palio, Gianna Nannini canta alla cena dell'Oca. Il video LA NAZIONE

È Palio. Oggi, mercoledì 16 agosto, si tiene a Siena la storica corsa dei cavalli in Piazza del Campo capace per due volte all'anno di tenere col fiato sospeso un'intera città.