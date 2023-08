Palio di Siena | vince l’Oca con il cavallo scosso Zio Frac dopo cadute e tensioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Undell’Assunta teso e combattuto è stato vinto dalla contrada delcon Zio, ilgiunto– cioè senza il fantino, Carlo Sanna detto Brigante – al traguardoi tre giri di piazza del Campo nel corso dei quali è accaduto di tutto, traprima della mossa e molteplicidurante il. Per Ziosi tratta della seconda vittoria in quattro partecipazioni, la prima risaliva al luglio 2022. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... presieduta da Giancarlo De Salvo, che mira a raccogliere 500 mila firme di cittadini entro il 15 settembre per l'eliminazione del. A tal proposito, la prima cittadina diha affermato: '...Gianna Nannini ha pubblicato sui suoi canali social il video della cena dell'Oca in occasione deldi. "Siamo in 2010" scrive la cantante. Nel video la piazza con le lunghissime tavolate stracolme di gente. I sostenitori intonano l'inno, e nei secondi conclusivi del video si vede la ...Sull'ipotesi che il Comune dipossa chiedere di inserire ilnella lista dei Patrimoni immateriali dell'umanità dell'Unesco, il sindaco Nicoletta Fabio ha detto che "ci sono i pro e i ...

Diretta Palio Siena 16 agosto 2023, vince il cavallo scosso dell'Oca Corriere Fiorentino

La contrada dell'Oca ha vinto il Palio di Siena agosto 2023 con il cavallo scosso Zio Frac montato da Carlo Sanna detto Brigante. L'Oca mancava al via dal 2019.E' un appuntamento estivo irresistibile dai tempi del Medioevo, e questo 2023 non farà eccezione. La sfida del Palio di Siena va in scena oggi alle 16.45 e chi non si trovasse in piazza o affacciato a ...