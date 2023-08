Palio di Siena | vince contrada dell' Oca con cavallo scosso

(Di mercoledì 16 agosto 2023) IlZio Frac,dopo la caduta del fantino Carlo Sanna, ha trionfato nella tradizionale Carriera agostana in piazza del Campo. L'ultima vittoria'Oca risaliva a 10 anni fa, il 2 luglio 2013

Il Palio dell'Assunta 2023 è destinato a finire dritto negli annali come uno dei più rocamboleschi degli ultimi decenni. Un Palio condizionato dalle due prove saltate per pioggia (la terza e la quarta). Quando la campana della Torre del Mangia smette i suoi rintocchi, ogni contradaiolo e appassionato del Palio di Siena ha iniziato a sudare freddo. L'Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio dell'Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L'Oca torna alla vittoria a 10 anni di distanza.

Il cavallo scosso dell'Oca ha vinto a Siena un'edizione 2023 del Palio dell'Assunta ricca di emozioni e colpi di scena. Già dopo la mossa, con ben sei coppie di cavalli e fantini, il Palio ha visto una serie di cadute. Il cavallo Zio Frac, scosso dopo la caduta del fantino Carlo Sanna, ha trionfato nella tradizionale Carriera agostana in piazza del Campo.