Palio di Siena | oggi la gara in diretta tv

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ un appuntamento estivo irresistibile dai tempi del Medioevo, e questo 2023 non farà eccezione. La sfida deldiva in scenaalle 16.45 e chi non si trovasse in piazza o affacciato a uno dei balconi della città toscana potrà seguirlo inanche da casa. Giulia Martinengo, mamma e amazzone, alla conquista di di Piazza diX ...

Grande attesa per ildiin onore della Madonna dell'Assunta. Alle 19:00 di mercoledì 16 agosto è in programma l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Corrono di diritto Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, ...Oggi, mercoledì 16 agosto, è il giorno deldiin onore della Madonna dell'Assunta. Occhi puntati su Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Lo scorso 9 luglio sono state sorteggiate le tre restanti Contrade: Tartuca ...Tutto pronto per una nuova edizione deldi, con la corsa in onore della Madonna dell'Assunta. Si parte alle 19:00 di mercoledì 16 agosto con 'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. A correre di diritto sono Torre, Drago, ...

La seconda sfida del Palio di Siena va in scena oggi alle 16.45 e chi non si trovasse in piazza o affacciato a uno dei balconi della città toscana potrà seguirlo in diretta anche da casa.Andrea Coghe detto Tempesta monta su Vitzichesu e corre per il Drago. Ha 34 anni e a Siena vanta una vittoria su 7 corse disputate. Figlio d’arte, il padre Massimino è un altro fuoriclasse del Palio.