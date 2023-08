Palio di Siena | la contrada della Chiocciola vince la provaccia

E' stata la contrada della Chiocciola a vincere la provaccia deldiin vista della Carriera di questa sera. In partenza buoni gli spunti di Istrice e Chiocciola ma è stato il Bruco a prendere la prima posizione alla curva di San Martino mantenendola ...Alle ore 19 di oggi ildivivrà il suo culmine con la corsa finale tra le dieci Contrade.Il 16 agosto è il giorno deldidell'Assunta. dedicato all'Assunzione della Madonna. Ecco il programma, gli orari, le contrade e dove vederlo in televisione. Il programma e come vedere la corsa in televisione Il ...

E' stata la contrada della Chiocciola a vincere la provaccia del Palio di Siena in vista della Carriera di questa sera. (ANSA) ...Tutti i dati Auditel dei programmi di martedì 15 agosto 2023: a Ferragosto vince Rai 1 in prima serata con Il Gattopardo con Claudia Cardinale.