Palio di Siena | la Chiocciola vince la provaccia Stasera la Carriera

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tutto pronto in Piazza del Campo per questa sera, 16 agosto 2023, quando alle 19 si correrà per ildella Madonna Assunta. La diretta televisiva sarà trasmessa, come di consueto, su La 7 a partire dalle 16.45

Ildidel 2023 sarà trasmesso in diretta televisiva su La7 dalle ore 16.45 , con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Sarà possibile guardare l'evento anche in streaming ...

Oggi a Siena si corre il Palio dell’Assunta e la Sardegna – con presenti sette fantini e dieci cavalli allevati nell’Isola – è assoluta protagonista. In sella, oltre al celebre Giovanni Atzeni di Nurr ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 15 agosto 2023.