Palio di Siena | Gianna Nannini alla cena della contrada dell' Oca

(Di mercoledì 16 agosto 2023) su Tg. La7.it -ha pubblicato sui suoi canali social il video'Oca in occasione deldi. "Siamo in 2010" scrive la cantante. Nel video la ...

... presieduta da Giancarlo De Salvo, che mira a raccogliere 500 mila firme di cittadini entro il 15 settembre per l'eliminazione del. A tal proposito, la prima cittadina diha affermato: '...Gianna Nannini ha pubblicato sui suoi canali social il video della cena dell'Oca in occasione deldi. "Siamo in 2010" scrive la cantante. Nel video la piazza con le lunghissime tavolate stracolme di gente. I sostenitori intonano l'inno, e nei secondi conclusivi del video si vede la ...Sull'ipotesi che il Comune dipossa chiedere di inserire ilnella lista dei Patrimoni immateriali dell'umanità dell'Unesco, il sindaco Nicoletta Fabio ha detto che "ci sono i pro e i ...

L'ultimo capitolo del Palio di Siena 2023 si terrà domani, mercoledì 16 agosto. La corsa di cavalli più rinomata e antica del nostro Paese tornerà… Leggi ...In risposta alle dichiarazioni della ministra, che ha definito l'evento una fonte preziosa per il turismo, la prima cittadina della città toscana replica: «I visitatori che vengono e osservano frettol ...