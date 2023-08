Palio di Siena | breve guida all' evento

. Oggi, mercoledì 16 agosto, si tiene ala storica corsa dei cavalli in Piazza del Campo capace per due volte all'anno di tenere col fiato sospeso un'intera città. Come spiega il Consorzio ...Quando ilentrò in Duomo, i contradaioli lo condussero, percorrendo la navata, davanti all'... E per questo, anche se qualcuno, perdendoti, soffre e piange lacrime di amarezza, ogni volta è, ...E' stata la contrada della Chiocciola a vincere la provaccia deldiin vista della Carriera di questa sera. In partenza buoni gli spunti di Istrice e Chiocciola ma è stato il Bruco a prendere la prima posizione alla curva di San Martino mantenendola ...

"Il Palio non è un'attrazione turistica e non voglio che lo diventi". Sono le parole del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, dette durante la tradizionale conferenza stampa che precede la Carriera.