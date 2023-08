Palio di Siena Assunta 2023 | l’Oca vince col cavallo scosso | Zio Frac in trionfo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La Contrada delildiin onore della Madonna dell’del 16 agostograzie al successo di Zio, arrivatoal traguardo. Gli occhi erano puntati sulle rivalità storiche, che il sorteggio ha riservato per ildell’: Aquila-Pantera, affiancate nell’ordine, separano Oca e Torre, mentre tra Tartuca e Chiocciola c’è il Bruco. Le favorite erano Pantera e Aquila (che nondal 1992), mentre Oca può vantare Zio, l’unicogià vincitore del. Ed è lui a concedere il bis dopo unincredibile. SportFace.

... presieduta da Giancarlo De Salvo, che mira a raccogliere 500 mila firme di cittadini entro il 15 settembre per l'eliminazione del. A tal proposito, la prima cittadina diha affermato: '...Gianna Nannini ha pubblicato sui suoi canali social il video della cena dell'Oca in occasione deldi. "Siamo in 2010" scrive la cantante. Nel video la piazza con le lunghissime tavolate stracolme di gente. I sostenitori intonano l'inno, e nei secondi conclusivi del video si vede la ...Sull'ipotesi che il Comune dipossa chiedere di inserire ilnella lista dei Patrimoni immateriali dell'umanità dell'Unesco, il sindaco Nicoletta Fabio ha detto che "ci sono i pro e i ...

Diretta Palio Siena 16 agosto 2023, vince il cavallo scosso dell'Oca Corriere Fiorentino

Siena, 16 agosto 2023 – Il Palio dell’Assunta 2023 è stato vinto dall’Oca, che tra squalifica e pausa forzata per il Covid era stata lontana dalla piazza per 4 anni. Mossa nervosa, carriera difficile ...La contrada dell'Oca ha vinto il Palio di Siena agosto 2023 con il cavallo scosso Zio Frac montato da Carlo Sanna detto Brigante. L'Oca mancava al via dal 2019.