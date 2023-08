Palio di Siena all' Oca | finale sconvolgente | attenzione al cavallo scosso | Video

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Incredibile aldi: vince la contrada dell'Oca con il" Zio Frac, che ha perso il suo fantino addirittura al primo San Martino, praticamente da subito. Zio Frac, eroe di giornata, è al secondo successo dopo quello del luglio del 2022. La corsa dedicata alla Madonna dell'Assunta passerà alla storia come una delle più emozionanti mai viste in piazza del Campo almeno negli ultimi 10 anni, per difetto. Dopo lunghi minuti di caos dietro al canapo, tradizionali e di certo aumentati sia dal nervosismo sia dai 35 gradi (quelli percepiti dalle migliaia di contradaioli in piazza sono semplicemente incalcolabili), si parte con la Giraffa e il grande Tittia in netto vantaggio, prima dello schianto a San Martino. Comincia un altro: passa la Pantera, con un vantaggio stabile e ...

