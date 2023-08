Palio di Siena 2023 | Oca vince corsa 16 agosto con cavallo scosso

L'Oca vince ildidel 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in undell'Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L'Oca torna alla vittoria a 10 anni di distanza ...La contrada dell' Oca ha vinto stasera ildidedicato alla Madonna dell'Assunta con il cavallo scosso Zio Frac dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante. Dopo dieci anni trionfa la contrada più vittoriosa di tutte in ...Il cavallo scosso, ovvero senza fantino, della contrada dell'Oca si è aggiudicato ildidedicato alla Madonna dell'Assunta. Una corsa caratterizzata da numerose cadute e un finale incerto fino all'ultimo metro. In avvio è stato il cavallo della Giraffa ad andare in allungo,...

