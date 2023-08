Palio di Siena 16 agosto 2023 | tutto quello che c’è da sapere

di. La sera di oggi si corre in piazza del Campo e alla vigilia ci sono una serie di questioni che non piacciono ai senesi. La prima è la dichiarazione della Santanché che parla del...Due volte all'anno, in estate , ilditrasforma il comune toscano, che per l'occasione diventa la cornice della corsa di cavalli famosa in tutto il mondo in cui si sfidano 10 contrade della città. Il primo appuntamento del ...'Occorre riprendere l'iniziativa insieme al Comune e al Magistrato delle Contrade - ha aggiunto Giani - , per il riconoscimento deldiquale patrimonio culturale immateriale Unesco. Lo ...

Siena, il giorno del Palio dell'Assunta LA NAZIONE

Palio di Siena. La sera di oggi si corre in piazza del Campo e alla vigilia ci sono una serie di questioni che non piacciono ai senesi. La prima è la dichiarazione della Santanché che parla del Palio ...Grande attesa per la carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta. Il sindaco di Siena: 'Palio non è attrazione turistica, né lo sarà' (ANSA) ...