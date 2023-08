Pakistan | folla di islamici distrugge 4 chiese e la casa di una famiglia cristiana | Avrebbero dissacrato il Corano - VIDEO

Sono state attaccate questa mattina diverse chiese nel quartiere cristiano a Jaranwala, nella diocesi di Faisalabad, in. Unaarmata di spranghe e bastoni ha occupato innanzitutto la chiesa cattolica picchiando il catechista. Il parroco, padre Khalid Mukhtar, è riuscito a mettersi in salvo. E' stata ...... 10 intossicati Leggi Anche Arezzo, spray al peperoncino tra la: sei intossicati Quando si ...e Kherson - FOTOGALLERY Ultimo Aggiornamento 06/08/23 Fotogallery - Treno deragliato in, ......e Kherson - FOTOGALLERY Ultimo Aggiornamento 06/08/23 Fotogallery - Treno deragliato in, ... Nel più grande stadio della capitale laè stata arringata dal generale Mohamed Toumba, che ha ...

Pakistan: attaccate dalla folla alcune chiese a Jaranwala - Asia ... Agenzia ANSA

Sono state attaccate questa mattina diverse chiese nel quartiere cristiano a Jaranwala, nella diocesi di Faisalabad, in Pakistan. Una folla armata di spranghe e bastoni ha occupato innanzitutto la chi ...L’ex primo ministro pakistano Imran Khan “la scorsa settimana è stato condannato a tre anni di carcere – e cinque anni di esclusione dalla politica – per una presunta appropriazione indebita di ...