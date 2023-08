Pacevecchia | tornano dalle vacanze e trovano la casa occupata | intervengono le forze dell’ordine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiesplode la questione abitativa in città. Grande trambusto in via Corrado Alvaro, in zona di, nel pomeriggio odierno. Una famiglia, rientrata in città dopo un periodo di assenza, ha trovato il proprio alloggio Acer (ex IACP) occupato da una donna accompagnata da un minore.I legittimi assegnatari, dopo lo smarrimento e la sorpresa iniziali, hanno inutilmente cercato di far uscire dila donna. A un certo punto, stanchi della incresciosa situazione in cui sono venuti a trovarsi, hanno richiesto l’intervento delleper far sgomberare l’alloggio. Una donna della famiglia legittima assegnataria ha avvertito un malore e, dunque, è stato richiesto anche l’intervento del 118. I sanitari, accorsi sul posto, hanno prestato le cure alla donna, la quale ha comunque ...