Otzi aveva pelle scura e pochi capelli | il nuovo identikit della mummia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lo studio sul Dna dell'uomo del Similaunla, occhi scuri e probabilmente era calvo. Nuovi studi effettuati sul Dnadel Similaun forniscono informazioni sull’uomo vissuto circa 5300 anni fa. I suoi resti, come è noto, sono stati rinvenuti nel 1991 in ottimo stato di conservazione sulle Alpi tirolesi. I nuovi studi, come riferisce la Cnn, delineano un ritratto diverso rispetto a quello sinora ipotizzato. “Si riteneva che la suasi fosse scurita durante il processo di mummificazione”, le parole di Albert Zink, responsabile dell’istituto per lo studio delle mummie nel centro di ricerca Eurac a Bolzano. “Sembra che il colore scurosia ...