Ostia Antica | due nuovi frammenti dei Fasti Ostienses riemergono dalle ombre del tempo

(Di mercoledì 16 agosto 2023)– Duedeisono stati ritrovati nel Parco archeologico di. I reperti – rinvenuti in seguito alle indagini effettuate nell’Area B del Parco archeologico, corrispondente al Foro di Porta Marina – emergono dalla seconda campagna di scavo del progetto Ops –Post Scriptum, curato dal Parco in collaborazione con l’Università di Catania e il Politecnico di Bari. Isono una sorta di cronaca incisa su lastre di marmo: riportano notizie preziose sulla storia politica e monumentale di Roma e dia partire dal 49 a.C. fino al 175 e forse oltre. La loro redazione spettava al pontifex Volcani, massima autorità religiosa locale. “Si tratta ...

A restituirci questi nuove interessanti fatti di cronaca legati aè uno dei due nuovi frammenti dei Fasti Ostienses, rinvenuti nel corso della seconda campagna di scavo del progetto "OPS ...Grazie al progetto OPSPost Scriptum, curato dal Parco archeologico di(in collaborazione con l'Università di Catania e il Politecnico di Bari), si è appena conclusa una campagna ...... la donna, frisse in olio bollente il "corpo di Cristo": fu in quel momento che l'divenne ... In oltre, per chi ama l'architettura, ricordiamo che Sant'Andrea risulta essere una delle chiese ...

Ostia, ritrovati due nuovi frammenti dei Fasti Ostienses Corriere Roma

Parcheggiatori abusivi a Ostia sono finiti nel mirino degli agenti di Polizia locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare. Controlli sul territorio di competenza che hanno portato a fermare e identificare ...Due nuovi ritrovamenti all’interno del Parco Archeologico di Ostia Antica. In queste ore, sono stati rinvenuti due frammenti legati al mondo dell’archeologia. Secondo gli studiosi che si sono presenta ...