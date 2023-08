“Orio e l’ennesimo record di passeggeri | ma il rumore e la salute dei bergamaschi?”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dopo il nostro articolo sull’ultimodiper l’aeroporto Il Caravaggio dial Serio, un residente della zona, Gianluigi Mologni, non nuovo a proteste contro lo scalo bergamasco, ci ha scritto per mettere in evidenza l’altra faccia della medaglia, quella dell’inquinamento acustico: “determina un impatto ambientale su un numero di persone sicuramente superiore alle 200.000 che ogni giorno sono costrette a subirne gli effetti. Un autentico bombardamento di centinaia di aerei al giorno, uno ogni pochi minuti (anche 5 in 7 minuti) soprattutto di prima mattina e in tarda serata o anche di notte. Ogni volta anche 100 decibel che impediscono qualsiasi attività per chi è costretto a rimanere a casa per ragione dio di lavoro o perché non ha i soldi per andare in ferie. Una guerra ...