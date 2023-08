“Ora torno” Porto di Napoli | padre lascia le due figlie di 10 e 15 anni e scompare Dove lo ritrovano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ledi 10 e 15e lodopo un’ora, denunciato per abbandono di minori. Aldic’è tantissima gente in questo periodo. Turisti, visitatori, gente che parte e che gente che arriva. In tanti salpano con destinazione le numerose e bellissime isole del golfo, da Capri a Procida passando per Ischia. Tra le tante persone c’è anche la famigliola protagonista della notizia che sta facendo il giro del web e non solo., madre e le duedi 10 e 15, di origini venezuelane, si trovano lì in vacanza. Sono al molo Beverello die stanno per imbarcarsi per trascorrere un po’ di relax su una spiaggia di Ischia. Fa caldo, hanno tutti sete e decidono di andare a rinferescarsi ...