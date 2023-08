“Ora ti ammazzo” Un caso choc | bambino di 9 anni uccide l’amichetto di 6 | muore tra le sue braccia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Undi 6è morto lunedì dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da undi 9. È successo a Jacksonville, negli Stati Uniti d’America, e per il bimbo non c’è stato niente da fare. È deceduto dopo essere stato accidentalmente colpito alla testa da undi 9che stava maneggiando una pistola. Come raccontato dallo sceriffo di Jacksonville la sparatoria è avvenuta intorno alle 14:45 in una casa nel quartiere di Duclay in Shady Pine Street South. Secondo JSO, un adulto era in casa al momento della sparatoria ed è stato portato nella caserma dello sceriffo per essere interrogato ma al momento non ci sono ancora informazioni sul. Leggi anche: “Malori e attacchi di panico”. Paura sull’aereo diretto a Milano, il ...