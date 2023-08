(Di mercoledì 16 agosto 2023) Unper sostenere l’arte. L’associazione Accademia dello Stupore e la cooperativa Erbamil, fondata dall’attore bergamasco Fabio Comana, scelgono ancora una volta il modo migliore perAmarilliCorti: sostenere l’arte in tutte le sue forme. Nato dopo la tragica scomparsa della giovane cantante ed allieva attrice dei corsi di teatro di Erbamil, avvenuta nel 2017, ilAmarilli Corti è stato ideato per sostenere lain ambito musicale, teatrale e delle arti figurative e visive di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni. Il, del valore di 700 euro, sarà assegnato a una un “giovane che mostri impegno in ambito artistico, al fine di agevolare la, incoraggiarne la realizzazione di progetti, incentivare la prosecuzione degli ...

In provincia di Torino scade il 28 settembre la possibilità di partecipare al nuovodel Servizio civile digitale . Il Servizio civile digitale è una modalità di Servizio civile ...servizi...Secondo fonti del sito di notizie24H Algerie, il film è stato rimosso per " violazione ... Il film era già stato messo alin Kuwait per attacco alla morale , agli usi e costumi e valori ...È fondamentale leggere attentamente ildi concorso per evitare errori nella presentazione ... Esistono numerosi simulatoriche consentono di esercitarsi sulle diverse discipline oggetto dei ...

Online il bando del Premio per ricordare Elena: “Finanziamo la formazione artistica” BergamoNews.it

Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso per allievi ufficiali piloti di complemento dell’Aeronautica militare. I vincitori verranno ammessi al 130° corso di pilotaggio aereo/navig ...BANDO CONCORSO ATA EX LSU 2023 PER 590 POSTI Il Ministero dell ... essere abilitati al servizio per le Istanze Online del Ministero dell’istruzione. In questa guida pratica trovate tutte le ...