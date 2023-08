Oms | Hpv ad alto rischio per 1 maschio ' over 15' su 5

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - Il Papilloma virus non è un problema solo femminile. Quasi un uomo su tre con più di 15 anni d'età è infetto da almeno un tipo di Papilloma virus umano genitale (Hpv), uno su cinque in particolare da ceppi di Hpv ado oncogeni. A fare il punto è l'Organizzazione mondiale della sanità, sulla base di un nuovo studio pubblicato oggi su 'The Lancet Global Health'. "Queste stime mostrano che gli uomini sono spesso portatori di infezioni genitali da Hpv", rimarcano dall'Oms, sottolineando "l'importanza di coinvolgere gli uomini negli sforzi per controllare l'infezione da Hpv e per ridurre l'incidenza della malattia correlata al virus sia negli uomini che nelle donne". La maggior parte delle infezioni da Papilloma virus non causa sintomi - ricorda l'Oms - e si risolve senza intervento, ma alcuni ceppi possono ...

