Odio e paura sono le due emozioni con cui i social fortificano le divisioni identitarie

La forza più potente dei social media è l'identità. È questo lo stimolo che funziona meglio di tutti su queste piattaforme, che sono quindi progettate per attivarlo e dargli maggiore intensità. Esprimere e perfezionare l'identità, vedere e definire il mondo attraverso le sue lenti: questo effetto ha rivoluzionato il funzionamento dei social, perché i loro supervisori e i sistemi automatizzati si sono pian piano orientati sull'identità, un elemento che era molto utile ai loro scopi.