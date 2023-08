Obama è gay e Michelle è una trans | la rivelazione dell' artista Joan Rivers già nel 2014 - VIDEO

(Di mercoledì 16 agosto 2023) In questi giorni impazza il caso su presunto orientamento sessuale ditenuto ben coperto da quest'ultimo, fino a quando pochi giorni fa non è stata pubblicata una lettera'ex premier Usa che lo incastra: "Faccio l'amore con gli uomini ogni giorno, nella mia mente. Prendo atto che sono stat

Quello che si sa è che come anche come presidente degli Stati Uniti d'America, il tema del "genere" ha portatoa cambiare idea. Inizialmente contrario ai matrimoni omosessuali (nel 2004 aveva ...Barackaveva fantasie sessualeda giovane È l'interrogativo che suscita una lettera da lui scritta quando aveva 21 ...La missiva è stata pubblicata dal New York Post e adesso tutti si interrogano sulle fantasie sessualicoltivate da giovane dall'ex presidente. La lettera di Barackrisale al novembre del ...

I tormenti gay del giovane Barack Obama ilGiornale.it

Oggi è ferragosto e vi tocca il pezzo di colore. Su Obama: fa già ridere così. Ma non è colpa nostra, succedono delle cose a questo mondo: Barack Barack Barack, che nome fa un po’ ridere, ma voi rider ...Era proprio il presidente di tutti. Un "no gender" o un "gender free" o un "non binario" ante litteram, più che per lungimiranza politica, per inclinazione personale ...