Nuovo acquisto per l’Atletico Battipaglia | Andrea Funicelli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva anche “flash” nella rosa con cuisi prepara a scendere in campo per la stagione calcistica 2023/2024., esterno destro d’attacco classe 2002, ha firmato con la società gialloblù. Si prepara così a vestire per la prima volta in carriera la casacca della squadra di Patron Armando D’Ambrosio.ha commentato così il suo approdo al: «Mi sono approcciato molto bene, ho conosciuto subito Claudio Bufano, che ringrazio, insieme ad Armando d’Ambrosio, il presidente, che è stato molto cordiale quando ci siamo conosciuti, così come i ragazzi che mi hanno accolto molto bene. Le aspettative sono molto alte, cercheremo di fare bene in ogni partita ...

Visite in corso a Roma a Villa Stuart per ilcentrocampista del Cagliari Matteo Prati. Per il giovane nazionale Under 20 è pronto un contratto quinquennale. Alla Spal vanno 5 milioni di euro, più 1,5 bonus. Il Cagliari ha battuto la ...... i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'sui migliori gadget del momento Ilnumero di ...... i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Notizie, recensioni e guide all'sui migliori gadget del momento Ilnumero di ...

NUOVO ACQUISTO - Il Todi fa suo Matteo Farinelli Settecalcio

Su di lui investiremmo al massimo un 3/4% del budget. Altro nuovo acquisto dell’Inter, Arnautovic arriva per dare il cambio a Lautaro Martinez e Thuram e alla lunga per cercare di soffiare il posto al ...Visite in corso a Roma a Villa Stuart per il nuovo centrocampista del Cagliari Matteo Prati. Per il giovane nazionale Under 20 è pronto un contratto quinquennale. Alla Spal vanno 5 milioni di euro, pi ...