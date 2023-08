Nuove anticipazioni sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Stanno trapelando proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni a proposito dellaconcepita per ilS24. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di questa serie, viviamo un periodo molto caldo sotto questo punto di vista. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato poco meno di una settimana fa, in attesa che dal produttore coreano arrivino segnali più concreti ed ufficiali in merito. Rispetto all’ultimo bollettino, effettivamente ci sono alcuni dettagli che devono essere presi in esame per il pubblico italiano. Processore e fotocamera delS24: cosa sappiamo fino a questo momento Le ultime considerazioni in merito arrivano direttamente dal tipster Yogesh Brar, ...