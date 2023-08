Nubifragi in Trentino Alto Adige | colate di fango e danni per i temporali – I video

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il cambiamento climatico non dà tregua all’Italia. Fortie violentisi sono abbattuti in più aree del, provocando numerosi. Smottamenti e allagamenti si sono verificati a Martello, Solda, in val Badia e Luson, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Al momento, però, non risultanoa persone. Intanto, i volontari dei pompieri hanno svolto una serie di sopralluoghi nelle zone colpite e sono ancora impegnati in lavori di bonifica. Ipiù violenti sono esplosi nella notte dopo Ferragosto, come annunciato nei giorni scorsi dalle previsioni meteo che allertavano su potenziali «fenomeni estremi in grado di determinare gravi conseguenze, come già accaduto al Nord/Ovest in Valle ...

