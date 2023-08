Novak Djokovic | “C’è ancora del fuoco che arde Bello essere a Cincinnati”

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è pronto a dare il via alle sue avventure sul suolo americano e lo farà con il Masters 1000 di. Il serbo infatti esordirà ai sedicesimi con Fokina e l’obiettivo resta quello di arrivare più in fondo possibile al torneo. Anche perché c’è il bisogno di ripartire subito forte dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon contro Alcaraz. Un ‘passo falso’ che l’ex numero 1 del mondo ha detto di aver già superato, come riportato in un’intervista ai canali dell’ATP Tour.non pensa più a Wimbledon: “Ho superato la sconfitta in un giorno”– Crediti Foto: Roland Garros Facebook“Non è né il primo né l’ultimo incontro che perderò, quindi ho superato la cosa in un giorno. Ovviamente avevo bisogno di riposo e di passare ...

Nella sessione serale, dall'una italiana,dovrà vedersela con Davidovich Fokina, giocatore non semplice da fronteggiare alla prima partita ufficiale sul cemento dopo Wimbledon. Photo ...Roger Federer 'Se non fossero arrivati Rafael Nadal enel circuito, Roger Federer si sarebbe fermato a 17 titoli Slam'. Questa è la sentenza di Andrea Petkovic, ex tennista tedesca, sul destino del campione svizzero . Ospite del podcast di ...affronterà Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Ad un mese di distanza dalla cocente sconfitta ...

Carlos Alcaraz resta padrone del suo destino nel duello con Novak Djokovic per il posto di numero 1 nei Pepperstone ATP Rankings al Western & Southern Open. Grazie al successo 75 46 63 su Jordan Thomp ...Adesso non ci sono davvero più dubbi: la notizia è definitiva e riguarda Nole Djokovic, finalmente ci siamo! Personaggio amato ed al tempo stesso discusso. Novak Djokovic non manca mai di far parlare ...