Nova di Fabio Bacà – Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – Autrice per l’appuntamento del libro, ci parla dedinell’edizione di Adelphi Acquista il romanzo su Amazondidia cura di Daniela Carletti «L’esistenza della violenza» I fatti narrati in questo romanzo, si svolgono nella provincia toscana, a Lucca dove un neurochirurgo di mezza età, Davide Ricci, apparentemente tranquillo nella sua routine quotidiana, si trova improvvisamente a contatto con la violenza.compone il senso della narrazione, come singole tessere di un puzzle che, se all’inizio sembrano essere scollegate tra loro, a poco, a poco trovando il loro posto, palesano il quadro. Infatti per una buona metà del romanzo, ...