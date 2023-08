Nonna 80enne prova per la prima volta la birra alla spina | la sua faccia è comicità pura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Esistono persone che non hanno maito la. Una, all'apparenza ultraottantenne, faceva parte di questa categoria. Non è mai troppo tardi e quando la donna ha fatto il suo primo sorso, ha assunto un'espressionele irresistibile. Molti amanti dellasostengono che quellasia nettamente migliore rispetto a quella in bottiglia. Premesso che i gusti sono soggettivi e non esiste una verità assoluta in tal senso, ci sono delle considerazioni oggettive da fare. Latende ad essere più fresca rispetto a quella in bottiglia, dal momento che viene conservata e servita direttamente dal fusto. Inoltre i locali che la servono hanno un ...