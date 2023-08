Non sarà Giorgia Meloni a dividere la destra europea

(Di mercoledì 16 agosto 2023) . La premier non ha alcuna voglia di fare grandi intese con i socialisti e non mette alcun veto nei confronti di Marine Le Pen, sebbene la leader del Rassemblement National appartenga ad un'altra famiglia continentale, quella di Identità e Democrazia, collocata più adei conservatori, presieduti dalla stessa. È il messaggio che la presidente del consiglio invia all'Europa, ma anche ai suoi alleati di governo, tramite l'“intervista di gruppo” a Corriere della Sera, Repubblica e Stampa pubblicata ieri. Ed è anche il segnale che dalle sue parti, nonostante la testa sia ai provvedimenti di politica economica che il governo dovrà varare entro fine anno, già si inizia a respirare aria di elezioni europee. L'antefatto è di pochi giorni fa e vede protagonista Matteo Salvini. Dal palco della Versiliana, intervistato dal direttore di Libero ...

