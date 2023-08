«Non mi hanno adottato | erano interessati solo ai miei soldi»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La sua storia ha ispirato il film The Blind Side che ha dato un Oscar a Sandra Bullock. Ma ora Michael Oher, ex giocatore di football americano della Nfl, sostiene che i genitori Sean e Leigh Anne Tuohy non l’mai. Anzi, si sarebbero limitati a sfruttare il suo talento e la sua storia turbolenta per arricchirsi. E li ha trascinati in tribunale, chiedendo ai giudici che venga revocata la loro posizione di tutori legali. Buon compleanno Sandra Bullock. 57 anni tra figli adottivi, un ...