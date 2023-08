Non lo aveva mai fatto prima | Rudy Zerbi vuota il sacco su Maria De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Mentre laDe“fake” è apparsa di recente in un'intervista al TG1 (ovviamente si trattava di uno scambio di persona), quella vera è comparsa, nel pieno delle vacanze estive, su Radio Deejay nella trasmissione condotta dall'amico. In questi giorni, il carrozzone radiofonico più seguito d'Italia sta trasmettendo dall'Acquafan di Riccione ed è proprio lì che “la regina della televisione” ha deciso di trascorrere il Ferragosto insieme ad alcuni amici, dopo essere stata alcuni giorni con la famiglia ed il figlio Gabriele in Sardegna. Perun'estate in movimento, lasenza Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 Febbraio. Durante la diretta, in cui era presente anche Linus,ha confessato un retroscena sulla ...