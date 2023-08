Non hanno dignità La sfuriata di Domenico Dolce sui giovani siciliani

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Lo stilista bacchetta i giovani siciliani: "Stanno sempre su Facebook e da me vorrebbero solo soldi. Non possiamo dare la colpa allo Stato". La replica del sindaco di Polizzi Generosa: "Ha offeso sensibilità"

... i truccatoriapplicato al naso dell'attore americano un'estensione, rendendolo più lungo e appuntito. La cosaè sfuggita all'attenzione dei social mediaappena è stato diffuso il primo ...Sul lungo periodo, però, il Tfr è comunque in vantaggioavendo accusato il tonfo dei fondi avvenuto nel 2022. Più precisamente, secondo i dati elaborati dalla Covip , i fondi negoziali...Le performance di questi mercatipiù che compensato i cali in India, Cina e Iraq. Il piccolo ... La crescita peròriguarda tutti i poli. Le esportazioni sono aumentate di 418 milioni di euro ...

Domenico Dolce se la prende con i giovani siciliani: “Non hanno una dignità, stanno tutto il giorno su… Il Fatto Quotidiano

Il dato dell'indagine condotta da Save the Children in Afghanistan: il 12,5% delle famiglie riferisce che i propri figli migrano per lavoro ...Maria Elena Boschi ha da poco rilasciato la sua prima intervista di coppia con il compagno Giulio Berruti, dopo tre anni di fidanzamento. Maria Elena ha raccontato la sua ...